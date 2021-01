AXA Wealth Europe prolonge son partenariat avec EFA pour l'administration et la valorisation de ses portefeuilles en UC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après 4 ans d'existence, AXA Wealth Europe, filiale de la première marque mondiale de l'assurance, AXA, annonce le renouvellement et le renforcement de son partenariat avec EFA (European Fund Administration) pour l'administration et la valorisation de ses portefeuilles en unités de compte.

En effet, depuis la création de l'assureur vie au Luxembourg, EFA a accompagné l'expansion rapide d'AXA Wealth Europe dans le domaine des fonds d'investissements et surtout sur le périmètre des fonds internes, spécificité luxembourgeoise, en fournissant des services complets et de qualité pour la comptabilité et l'évaluation des portefeuilles.

Pour Amélie Lequien, Directrice Actuariat, Produit, Investissement et Opérations chez AXA Wealth Europe : "Ce renouvellement suit la continuité du développement d'AXA Wealth Europe sur un marché des Unités de Compte en pleine croissance au Luxembourg. La renommée, la proximité et un service sur-mesure font d'EFA un partenaire privilégié et de choix pour AXA Wealth Europe."

Claude Hoffmann, Directeur - Développement Commercial, Produit & Stratégique chez EFA, a déclaré : "C'est un sceau d'approbation pour nous qu'un acteur aussi majeur du secteur Unités de Compte nous réaffirme sa confiance et nous a choisi pour l'accompagner dans sa prochaine phase de développement. Cela récompense nos efforts pour toujours offrir les produits les plus pertinents et la meilleure qualité de service sur tous nos piliers d'activité."