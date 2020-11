Axa va recapitaliser sa filiale Axa XL à hauteur de 1 MdE

(Boursier.com) — Axa va recapitaliser sa filiale Axa XL, spécialisée dans l'assurance dommages des grandes entreprises, à hauteur d'un milliard d'euros, a annoncé mardi l'assureur français. XL a été doublement affectée par les conséquences de la crise sanitaire et par le coût des catastrophes naturelles plus nombreuses que prévu, a expliqué le groupe.

Ainsi, la hausse du nombre de catastrophes naturelles au 3e trimestre et au début du 4e, devrait entraîner pour Axa XL une charge de 300 millions d'euros supplémentaires au seconde semestre de 2020.

Le groupe a par ailleurs annoncé ce mardi soir un chiffre d'affaires de 73,5 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en baisse de 8% par rapport à la même période de 2019 (mais -2% en base comparable à 2019).

Lors d'une conférence téléphonique, Etienne Bouas-Laurent, le directeur financier d'Axa, a précisé que la recapitalisation de XL devrait intervenir d'ici la fin de l'année. "Ce sont des mouvements de capital qu'on a l'habitude de faire en permanence, qui n'ont pas d'impact sur la solvabilité du groupe, ni sur la liquidité du groupe", a-t-il ajouté.

Le dividende d'Axa n'est pas remis en cause

M. Bouas-Laurent a assuré que cette opération n'aurait pas d'incidence sur la capacité du groupe à verser un dividende au titre de 2020. "Si on regarde la profitabilité, la solvabilité et la liquidité du groupe, il n'y a aucune problème pour distribuer un dividende l'année prochaine", a-t-il déclaré, tout en précisant que la décision revenait au conseil d'administration.

En février dernier, Axa avait révisé en baisse les prévisions 2020 pour Axa XL, et avait dit s'attendre à un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 1,2 MdE contre une prévision initiale de 1,4 MdE pour cette filiale. Axa avait ajouté qu'il comptait réduire l'exposition d'Axa XL aux catastrophes naturelles, en étant plus sélectif sur les risques assurés et en prenant des couvertures de réassurance supplémentaires.

Concernant l'impact de la crise du coronavirus sur l'ensemble du groupe Axa, le directeur financier a estimé mardi que le reconfinement en France lié à la 2e vague d'infections ne devrait avoir qu'un impact limité sur ses comptes. Il a confirmé que la crise sanitaire liée à l'épidémie et ses conséquences économiques devraient coûter à Axa 1,5 milliard d'euros sur son résultat opérationnel 2020.