AXA : Uniqa serait en pole position pour reprendre les activités en Europe de l'Est

(Boursier.com) — Uniqa Insurance Group teindrait la corde. Selon les sources proches du sujet citées par 'Bloomberg', AXA serait en négociations avancées pour vendre ses activités en Europe centrale et orientale au groupe autrichien. Un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir. Uniqa aurait notamment devancé l'Italien Generali et Vienna Insurance Group pour reprendre les activités d'AXA en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. La transaction pourrait rapporter environ 1 milliard d'euros à l'entreprise dirigée par Thomas Buberl. Aucun accord définitif n'a été conclu et d'autres prétendants pourraient encore essayer d'améliorer leur offre, souligne l'agence.

Sous la houlette de Thomas Buberl, AXA s'est éloignée de l'assurance-vie à forte intensité capitalistique et a commencé à se séparer de ses activités les moins rentables dans le monde entier. La société chercherait également à céder ses activités au Moyen-Orient.