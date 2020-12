Axa : un analyste revalorise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Credit Suisse revalorise Axa de 22 à 24,5 euros et confirme son conseil 'surperformer'. A la suite de la journée investisseurs, le broker a rehaussé ses estimations de BPA d'environ 2 à 4% à partir de 2022, alors qu'il estime que l'assureur peut atteindre un ratio combiné d'environ 93% d'ici 2023 et générer une croissance de ses résultats supérieure aux attentes du consensus. Le CS se dit également plus à l'aise en ce qui concerne le capital et la capacité d'AXA à verser des dividendes, qui reste un driver clé à court terme pour l'action.