AXA : stable malgré tout...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Statu quo sur AXA qui pointe à 22,80 euros, alors que l'assureur a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 3% en données publiées et en hausse de 2% en données comparables, à 30,7 milliards d'euros contre 31,7 milliards un an plus tôt, dans un environnement toujours marqué par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Le groupe a confirmé viser une hausse de son ratio de solvabilité au cours des mois à venir et confirmé son objectif de résultat annuel pour sa division Axa XL, spécialisée dans l'assurance dommages aux entreprises, qui avait été sérieusement malmenée l'an dernier pour cause de crise sanitaire due au COVID-19.

Parmi les derniers avis de brokers, RBC reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 27 euros. Oddo BHF avait aussi réitéré auparavant sa recommandation à 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours similaire. Le titre se traite à de très faibles multiples, qui ne reflètent par les perspectives du groupe et en particulier le redressement de la rentabilité d'AXA XL et la hausse de la marge de solvabilité, selon le courtier.

Bryan Garnier considère aussi que les multiples actuels d'AXA sont injustifiés, tant en termes absolus que relatifs et reste convaincu que le que le rééquilibrage des risques de marché vers les risques de souscription suite au "swap XL/Equitable" a commencé à porter ses fruits. L'analyste est à 'conviction à l'achat' sur AXA avec 30 euros dans le viseur.