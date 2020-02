Axa : Scott Gunter est nommé DG d'Axa XL

(Boursier.com) — Axa a nommé Scott Gunter, précédemment Vice-Président Senior du Groupe Chubb et Président de la division dommages entreprises en Amérique du Nord de Chubb, au poste de Directeur général d'Axa XL. Il remplace Greg Hendrick, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités en dehors du Groupe.

Scott Gunter rejoindra le Comité de direction d'Axa et rapportera à Thomas Buberl, Directeur général d'Axa.