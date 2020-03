Axa retombe sous les 20 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Axa retombe de 3,3% ce vendredi à 19,98 euros, sous la barre symbolique des 20 euros, au plus bas depuis le début 2019, alors que parmi les dernières notes de brokers, RBC vise un cours de 28,5 euros, contre 30,5 euros auparavant sur l'assureur. Berenberg a débuté quant à lui le suivi du dossier avec un avis à 'conserver' en ciblant un cours de 29,70 euros. Sanctionné après l'annonce d'un bénéfice net inférieur aux attentes de la place et l'abaissement de la prévision de résultat pour Axa XL en 2020, l'assureur français a vu son résultat net grimper à 3,85 milliards d'euros l'année dernière, loin du consensus de place qui était positionné entre 4,4 et 4,5 MdsE.

Après avoir pris des mesures pour réduire l'exposition de sa filiale américaine aux sinistres liés aux catastrophes naturelles qui deviennent plus fréquentes, le groupe prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 1,2 milliard d'euros pour Axa XL cette année contre une prévision initiale de 1,4 MdE.

Parmi les autres avis d'analystes, Citi a estimé que les bénéfices sous-jacents étaient ressortis "conformes aux attentes", mais la révision de l'objectif pour AXA XL est clairement décevante et le départ du PDG de XL est une "surprise". Scott Gunter, ancien cadre dirigeant du groupe d'assurance Chubb, remplacera en effet Greg Hendrick au poste de directeur général d'Axa XL...