Axa reprend de l'assurance en bourse

(Boursier.com) — Axa remonte de 2,7% ce lundi à 25,55 euros avec le reste du secteur financier qui continue de profiter de la hausse des taux de la BCE de 0,75 point décidée jeudi dernier. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a rehaussé sa cible de 29 à 30,5 euros avec un avis à l'achat. Le mois dernier, Oddo BHF avait réitéré sa recommandation à 'surperformance' sur le titre avec une cible de 32 euros. L'analyste estimait que le cours actuel ne reflétait pas la bonne dynamique opérationnelle (chez AXA XL) et les perspectives de retour de capital aux actionnaires (dividendes + rachat de titres). JP Morgan ('surpondérer') avait de son côté revalorisé le dossier à 31 euros, tandis que Jefferies avait confirmé son conseil 'achat' et sa cible de 28 euros. L'assureur a nettement dépassé les attentes des analystes au premier semestre, la hausse des revenus en assurance dommage et assurance santé ayant permis de compenser l'impact de la guerre en Ukraine.

Le groupe, qui a confirmé ses objectifs 2022, a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros.