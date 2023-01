Axa : renouvelle le mandat du Fonds AXA pour la Recherche

(Boursier.com) — Axa a renouvelé pour 5 ans le mandat du Fonds Axa pour la Recherche, une des initiatives de mécénat scientifique les plus importantes du secteur privé.

Au cours de ce nouveau mandat, les objectifs du Fonds Axa pour la Recherche seront, d'une part, de renforcer l'exploration transdisciplinaire de risques émergents, d'autre part, de consolider les liens entre experts académiques, industrie et secteur public autour des grandes questions sociétales et, enfin, de lancer des formats innovants de diffusion de la connaissance scientifique auprès des décideurs et du public.

Avec un budget cumulé de 250 millions d'euros depuis sa création en 2007, le Fonds Axa pour la Recherche a noué des partenariats avec plus de 334 institutions académiques, réparties dans 38 pays, et soutenu 708 projets portés par des chercheurs de 60 nationalités et dont 42% étaient des femmes.

Dans le détail, 279 projets financés concernent sur la santé, comme l'amélioration du traitement du diabète grâce à la data (Université d'Edinbourg), 242 le climat, notamment la protection de la biodiversité des littoraux pour lutter contre les risques côtiers (Université de Californie, à Santa Cruz) et 187 sont d'ordre socio-économique, comme la transition énergétique réussie (Paris School of Economics).

Axa annonce également la nomination de la Professeure Debra Roberts en tant que présidente du Conseil Scientifique du Fonds AXA pour la Recherche. Debra Roberts dirige la fonction Initiatives ville durable et résiliente dans la municipalité d'eThekwini (Durban, Afrique du Sud). Elle succède au Professeur Thomas Kirkwood.