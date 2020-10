AXA renforce son partenariat avec le Liverpool Football Club

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AXA renforce son partenariat avec le Liverpool Football Club, dont il est le sponsor des vêtements d'entraînements depuis 2019. L'assureur devient le partenaire de formation officiel du club et a obtenu les autorisations nécessaires pour le naming du nouveau centre d'entraînement ultra moderne du club en vue de l'ouverture officielle du nouveau campus du club le mois prochain.

Ce nouveau complexe situé à Kirby, qui portera le nom d'AXA servira de centre d'entraînement pour l'équipe de la première ligue et l'académie. Etendu sur 9.200 mètres carrés, ce centre sera composé de deux gymnases, une salle de sport grandeur nature, une piscine, un complexe d'hydrothérapie et des salles de rééducation sportive spécialisées. Il y aura également des studios de télévision dédiés, des installations pour les conférences de presse et des bureaux.

" Depuis le début de leur partenariat en 2018, AXA et le Liverpool FC s'efforcent de soutenir l'objectif commun de promouvoir le bien-être, un mode de vie sain et soutenir le progrès, conformément à la raison d'être d'AXA : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte ".