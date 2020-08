Axa recule, pas de complément de dividende cette année

(Boursier.com) — Axa cède 3,4% à 17 euros, plombé par la chute de ses résultats intermédiaires et le renoncement à verser un dividende supplémentaire cette année en plus de celui de 0,73 euro. L'assureur a par ailleurs retiré deux de ses objectifs présentés dans le cadre du plan stratégique Ambition 2020, prévoyant un résultat opérationnel par action en hausse de 3% à 7% en moyenne par an, ainsi qu'une rentabilité courante des capitaux propres comprises entre 12% et 14% en raison de la crise économique et sanitaire. Néanmoins, les objectifs concernant le ratio de solvabilité II et les cash-flows opérationnels disponibles sont maintenus.

AXA a réalisé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel de 1,9 milliard d'euros, en recul de 48% (+1% en excluant l'impact des sinistres liés au Covid-193 et de la cession d'Equitable Holding) pour un chiffre d'affaires en repli de 2% à 52 milliards d'euros, reflétant une forte croissance au premier trimestre, compensée par une baisse de l'activité au deuxième trimestre. Le résultat net baisse de 39% à 1,4 milliard d'euros. L'assureur a chiffré à 1,5 milliard d'euros l'impact de la crise sur son résultat opérationnel 2020, dont 1,2 milliard au titre de l'indemnisation de sinistres. Le ratio de solvabilité II est résilient et s'établit à 180%, en repli de 18 points sur un an.

Bryan Garnier parle d'une publication très correcte dans le contexte actuel avec des chiffres à peu près conformes, ou légèrement supérieurs aux attentes. Le broker trouve toujours la décote d'AXA par rapport à Allianz et Zurich Assurances injustifiée et considère l'action comme une conviction d'achat à long terme. Il reste convaincu que le rééquilibrage des risques financiers vers les risques d'assurance sera finalement payant.