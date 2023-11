Axa : recule après les résultats

(Boursier.com) — Axa abandonne 3,7% à 27,5 euros après une publication sans grosse surprise. L'assureur a fait état, pour la période allant de janvier à septembre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable, à 78,8 milliards d'euros. La hausse de 7% en base comparable de l'activité assurance dommages, qui comprend l'assurance des biens personnels tels que les voitures et les habitations, ainsi que la responsabilité civile, a soutenu la performance du groupe. Les primes brutes émises et autres revenus pour l'assurance des entreprises ont augmenté de 9%, le groupe confirmant être en bonne voie d'atteindre son objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros en 2023.

"Notre modèle continue de générer un niveau de capital élevé. Le ratio de solvabilité II du Groupe s'établit à 230% à la fin du mois de septembre, et reflète notamment notre décision de ne pas refinancer plus d'un milliard d'euros de dette subordonnée", a indiqué Alban De Mailly Nesle, directeur financier.

Barclays estime qu'il s'agit d'une nouvelle série de résultats solides avec la poursuite des tendances fortes observées au premier semestre dans tous les domaines. La guidance pour la croissance future des bénéfices et la distribution aux actionnaires reste solide.

Oddo BHF parle aussi de résultats dans la continuité des six premiers mois. L'analyste réitère sa recommandation 'surperformer' avec un objectif de 37 euros. AXA dispose toujours d'un bilan très solide, avec des perspectives favorables de rentabilité opérationnelle (croissance sélective, hausses des prix et des taux) et de retour de capital aux actionnaires (dividendes et rachat d'actions), qui sont mal valorisées au cours actuel.