Axa : quelles sont les préoccupations des populations en matière de risques ?

(Boursier.com) — AXA publie la 8e édition de son 'Future Risks Report'. Cette étude mondiale mesure et classe l'évolution de la perception des risques émergents vue par un panel d'experts en gestion des risques mais aussi, par l'opinion publique. Plus de 23.000 personnes ont été interrogées. Ce rapport est réalisé en partenariat avec l'institut d'études IPSOS et le cabinet de conseil d'analyses géopolitiques Eurasia Group. Assez étonnamment, le risque sanitaire n'est plus en tête des préoccupations...

Les risques liés au changement climatique reprennent leur place en tête du classement global. La prise de conscience est plus forte en Europe où experts et grand public placent ce risque en tête des préoccupations. Il n'occupe que la 3e place en Asie et au Moyen-Orient et seulement la 4e en Afrique, où la pandémie reste la préoccupation principale.

L'étude révèle une forte inquiétude sur le risque cyber dans un contexte encore marqué par l'accélération de la transformation numérique des sociétés et l'explosion du nombre d'attaques informatiques. Pour la première fois, ce risque prend la tête du classement aux Etats-Unis, et la seconde place dans toutes les autres géographies.

Le risque pandémique, 1er l'année dernière, redescend à la 3e place du classement des experts, mais reste en tête des préoccupations du grand public dont le quotidien est encore marqué par la crise sanitaire. La pandémie a un impact durable sur le sentiment de vulnérabilité face aux risques de santé. Plus de 70% des sondés se disent préoccupés par les risques de maladies infectieuses, maladies chroniques et l'impact de l'exposition à long terme aux substances toxiques.

De manière générale, l'étude révèle un faible niveau de confiance des sondés en la capacité des gouvernements à affronter seuls ces risques. Face à des risques de plus en plus complexes, plus de 55% des répondants considèrent qu'une approche collective et globale est la plus adaptée pour proposer des solutions efficaces.