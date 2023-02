Axa publie un résultat net inférieur aux attentes

(Boursier.com) — Axa a publié un résultat net inférieur aux attentes des analystes pour l'exercice 2022, en raison de l'impact plus marqué que prévu de la remontée des taux d'intérêt sur la valorisation des actifs obligataires du groupe, mais l'assureur a cependant relevé son objectif de croissance du résultat par action dans le cadre du plan "Driving Progress 2023".

Le numéro deux de l'assurance en Europe a indiqué dans un communiqué avoir dégagé l'an dernier un bénéfice net en repli de 8% à 6,67 milliards d'euros, là où les analystes attendaient en moyenne 7,20 milliards. Le Chiffre d'affaires ressort à 102 milliards d'euros, en hausse de 2% par rapport à 2021. Le Résultat opérationnel par action est de 3,08 euros, en hausse de 12%. Le ratio de solvabilité II s'établit à 215%, en baisse de 1 point par rapport à fin 2021.

Le dividende de 1,70 euro par action est proposé en hausse de 10% par rapport à 2021. Le groupe annonce par ailleurs le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,1 milliard d'euros.

"AXA a réalisé une très bonne performance en 2022 en dépit d'une conjoncture difficile, preuve de la résilience de notre modèle ", a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'AXA. " Le Groupe se porte très bien, avec des résultats d'excellente facture dans tous les domaines, dont un résultat opérationnel par action de 3,08 euros, en hausse de 12%, et un niveau de trésorerie disponible à la holding de 4,5 milliards d'euros."

"Nous restons focalisés sur la mise en oeuvre de notre stratégie. La croissance du chiffre d'affaires a été forte dans nos lignes de métier techniques et génératrices de trésorerie, particulièrement en assurance dommage, en santé et en prévoyance, tandis que nous continuons de réduire notre exposition aux catastrophes naturelles en réassurance et aux produits d'épargne traditionnels. Nos fondamentaux sont solides, et nous disposons d'une franchise unique capable de générer à l'avenir une croissance durable, en particulier en répondant à l'émergence de nouveaux besoins de couverture, notamment en matière de transition énergétique."

"En 2022, nous avons continué d'investir dans l'innovation, comme en témoigne le lancement d'une plateforme numérique de services aux entreprises, la Digital Commercial Platform, dont l'objectif est d'apporter des services à plus forte valeur ajoutée à nos clients, ainsi qu'à nous renforcer sur nos marchés principaux avec une acquisition ciblée en Espagne."

"Notre modèle repose sur une gestion stricte du capital, et nous restons déterminés à générer de la valeur pour nos actionnaires. Compte tenu de notre très bonne performance en 2022 et de la solidité de notre bilan, le Conseil d'Administration propose aux actionnaires un dividende de 1,70 euro par action, en hausse de 10%, et a de nouveau approuvé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 1,1 milliard d'euros."

"Nous sommes très bien positionnés pour atteindre les objectifs principaux du plan "Driving Progress 2023", et nous prévoyons désormais de dépasser notre objectif de croissance annuelle moyenne de 3%-7% du résultat par action sur la période."

"Je tiens à remercier nos collaborateurs, agents et partenaires qui ont démontré un engagement sans faille, et qui ont joué un rôle déterminant dans les résultats affichés cette année, ainsi que nos clients pour leur confiance renouvelée."