Axa : prolonge son mouvement de hausse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Axa progresse encore de 0,3% ce mardi, à 22,88 euros, en bourse de Paris, alors que le groupe a publié hier une hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires a progressé de 3%, et de 7% à changes constants, à 53,86 Milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel a bondi de 101% à 3,64 Milliards d'euros. Hors impact de la pandémie, le résultat opérationnel ressort en hausse de 12%.

"Ce très bon résultat a été réalisé dans tous nos marchés, et notamment chez AXA XL avec une très bonne performance de souscription", commente le directeur général, Thomas Buberl.

La division Axa XL, spécialisée dans l'assurance dommages aux entreprises, avait été sérieusement malmenée l'an dernier pour cause de crise sanitaire due au COVID-19.

Le groupe, qui avait fait l'objet d'actions en justice de la part de nombreux restaurateurs forcés de fermer leur établissement et contestant le refus de l'assureur de les indemniser, a annoncé début juin une solution amiable à environ 15.000 de ses clients en France avec une enveloppe de 300 millions d'euros.

Le ratio de solvabilité d'Axa s'établit à 212% fin juin, en hausse de 12 points par rapport à fin 2020.

Dans son activité dommages, Axa a estimé à 400 millions d'euros, avant impôts et net de réassurance, les sinistres associés aux inondations survenues en juillet en Allemagne, Belgique ainsi que dans d'autres parties d'Europe centrale et de l'ouest.

Dans sa branche vie, épargne et retraites, le groupe annonce que AXA Hong Kong a conclu un accord de réassurance avec Global Atlantic Assurance Limited afin de réassurer un portefeuille clos de produits d'assurance vie entière.

La transaction devrait générer un impact positif d'environ 2 points sur le ratio de solvabilité du groupe au 30 septembre 2021, ainsi qu'un impact négatif d'environ 100 millions d'euros sur le résultat net de 2021.

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan est à l'achat sur Axa en ciblant un cours de 27 euros sur l'assureur...