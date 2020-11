Axa progresse après un point jugé rassurant

(Boursier.com) — Axa avance de 1,5% à 15,1 euros au lendemain de son point trimestriel. L'assureur a réalisé sur les neuf premiers mois de l'exercice un chiffre d'affaires en recul de -2% en base comparable (-8% en données publiées), à 73,4 milliards d'euros. Son ratio de solvabilité II s'établit à 180% au 30 septembre, stable par rapport à fin juin. A ce stade, Axa ne prévoit qu'un impact limité en termes de sinistres liés à l'actuelle seconde vague de confinements, et réaffirme sa meilleure estimation de l'impact des sinistres en lien avec la pandémie de Covid-19 en assurance dommages et des mesures de solidarité sur le résultat opérationnel 2020 du Groupe à 1,5 milliard d'euros (après impôts et net de réassurance).

Indicateurs d'activité 9M20 d'#AXA : " Les choix stratégiques effectués par AXA au cours des dernières années ont bien positionné le Groupe pour l'avenir et sont confirmés par sa performance solide dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 ".https://t.co/RNvfxFGxRt pic.twitter.com/JfNfVTXEmT

— AXA (@AXA), via Twitter

Axa va par ailleurs recapitaliser sa filiale Axa XL, spécialisée dans l'assurance dommages des grandes entreprises, à hauteur d'un milliard d'euros. XL a été doublement affectée par les conséquences de la crise sanitaire et par le coût des catastrophes naturelles plus nombreuses que prévu, a expliqué le groupe. Ainsi, la hausse du nombre de catastrophes naturelles au 3e trimestre et au début du 4e, devrait entraîner pour Axa XL une charge de 300 ME supplémentaires au second semestre.

Oddo BHF maintient son avis 'achat' sur le titre avec un objectif de cours de 24 euros. Le groupe maintient inchangée sa prévision de charge COVID en année pleine 2020 et il confirme la solidité de son bilan (marge de solvabilité, liquidités), même s'il demeure un risque politique sur son dividende 2020 (régulateur français). Le titre se traite à de très faibles multiples qui ne reflètent pas la solidité du groupe et ses perspectives de résultat (fortes hausses tarifaires chez AXA XL, poursuite de l'amélioration de son efficacité opérationnelle).

Jefferies ('achat') affirme que le point d'Axa est rassurant sur le capital, le cash et les sinistres liés au Covid-19, renforçant sa conviction positive sur la valeur.