(Boursier.com) — AXA présente son plan stratégique 2024-2026, et fixe de nouveaux objectifs financiers ambitieux.

Le Plan 2026 a pour objectif de développer et renforcer le coeur de métier du Groupe, en poursuivant la mise en oeuvre disciplinée de sa stratégie, et fait suite au succès de "Driving Progress 2023".

*Principaux objectifs financiers en hausse pour 2024-2026

-Croissance annuelle du résultat opérationnel par action 2023-2026E de 6% à 8% par an en moyenne;

-Rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) entre 14% et 16% de 2024E à 2026E;

-Plus de 21 milliards d'euros cumulés de remontée de trésorerie organique de 2024E à 2026E.

*Nouvelle politique de gestion du capital avec un objectif de taux de distribution total4 de 75% du résultat opérationnel par action, dont 60% via dividende et 15% via un programme annuel de rachat d'actions, et avec un dividende par action "au moins égal au niveau de l'exercice précédent".

"AXA aborde son nouveau plan stratégique en excellente position" a déclaré Thomas Buberl, directeur général d'AXA.

"Nous avons transformé le Groupe et exécuté avec succès notre plan "Driving Progress 2023", affichant des résultats opérationnels et une distribution aux actionnaires en hausse année après année, tout en maintenant un bilan solide.

Aujourd'hui, nous disposons d'un modèle attractif, caractérisé par des positions de premier plan sur nos marchés cibles et avec la taille critique, bien équilibré entre l'assurance des entreprises et l'assurance des particuliers, et centré sur les risques de souscription avec une volatilité limitée, et une forte génération de trésorerie.

J'ai confiance dans notre stratégie qui a porté ses fruits, même dans un environnement difficile. Nous avons l'expertise technique, un excellent réseau de distribution d'agents généraux, et une infrastructure technologique évolutive. Capitalisant sur cette stratégie, notre nouveau plan "Unlock the Future" sera axé sur le développement et le renforcement de notre coeur de métier, en maintenant une exécution rigoureuse. Dans l'ensemble du groupe, nous souhaitons mettre l'accent sur la croissance organique, et renforcer l'excellence technique et opérationnelle, en tirant parti d'initiatives identifiées et éprouvées en assurance dommages des entreprises, en santé et prévoyance collectives et santé individuelle, et en assurance des particuliers. AXA aspire à générer une croissance soutenue et prévisible en termes de résultats opérationnels, de génération de trésorerie, et de capital. Dans le cadre de notre nouveau plan, nous relevons l'ensemble de nos objectifs financiers. Je suis également ravi d'annoncer une nouvelle politique de gestion du capital qui reflète la solidité de notre modèle, avec un taux de distribution de 75%, incluant un taux de distribution de dividende de 60% ainsi qu'un engagement pour des rachats d'actions annuels. Nous voulons continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires, en offrant à la fois un rendement en capital attractif et une croissance des fonds propres du Groupe, ceci tout en investissant dans notre portefeuille d'activités d'excellente qualité.

En ligne avec notre raison d'être, nous restons résolument attachés à contribuer à la construction d'une société plus résiliente en mettant au coeur de notre stratégie l'inclusion financière et la transition climatique. Et avec l'engagement sans faille de nos collaborateurs et de nos partenaires, AXA s'engage à apporter de la valeur à toutes les parties prenantes sur le long terme."