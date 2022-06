Axa : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 15 juin à l'AMF, la société Axa Assurances Vie Mutuelle a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 13 juin, le seuil de 5% des droits de vote de la société Axa. Elle détient individuellement 69.737.816 actions Axa représentant 139.475.632 droits de vote, soit 2,98% du capital et 5,004% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total de droits de vote de la société AXA.

A cette occasion, le concert composé des sociétés Axa Assurances IARD Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle, n'a franchi aucun seuil. Il détient, au 13 juin 2022, 361.466.657 actions Axa représentant 710.908.613 droits de vote, soit 15,47% du capital et 25,5% des droits de vote de la société.

Dans le détail, les positions sont les suivantes :

- Axa Assurances Vie Mutuelle : 69.737.816 actions représentant 2,98% du capital et 5,004% des droits de vote

- AXA Assurances IARD Mutuelle : 291.728.841 actions représentant 12,49% capital et 20,50% des DDV

- Total concert : 361.466 657 cations représentant 15,47% du capital et 25,5% des DDV.