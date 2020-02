AXA pourrait céder ses activités en Malaisie

(Boursier.com) — AXA pourrait poursuivre son plan de cession d'actifs en se séparant des activités d'assurance vie et générale qu'il détient en Malaisie avec Affin Bank Bhd. Great Eastern Holdings et Generali feraient partie des soumissionnaires potentiels, selon les sources de 'Bloomberg'. La première série d'appels d'offres devrait se terminer d'ici la fin du mois prochain. AXA et Affin ont exploré diverses options pour leur joint-venture malaisienne, qui pourrait valoir environ 650 millions de dollars. Les deux partenaires chercheraient à obtenir environ 500 millions de dollars pour AXA Affin General Insurance Bhd et jusqu'à 150 M$ pour AXA Affin Life Insurance Bhd. AXA détient 49,99% de la première entité, 49,95% étant entre les mains d'Affin, alors que ce dernier possède 51% de la seconde société, le solde appartenant à l'assureur français.

AXA a annoncé la semaine passée la vente de ses activités en Europe centrale et orientale à Uniqa Insurance Grouppour pour environ 1 MdE.