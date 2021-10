Axa : plombé par les tempêtes successives à Hong-Kong

(Boursier.com) — Axa est sous pression en bourse ce mercredi avec un titre en recul de 2,7% à 23,4 euros. Un repli à mettre sur le compte de la situation à Hong-Kong où le typhon Kompasu sévit quelques jours seulement après le passage de la tempête Lionrock. Les autorités ont notamment ordonné la fermeture des écoles ainsi que de la Bourse locale. L'assureur est présent dans l'ancienne colonie britannique où il propose des produits d'assurance Vie et Épargne individuelle, des produits de Prévoyance et Santé ainsi que des produits d'assurance Dommage. En 2020, Axa a réalisé dans la zone un résultat opérationnel de 455 ME pour un chiffre d'affaires de 3,8 MdsE.