AXA place une émission de dette subordonnée de 1,25 milliard d'euros à échéance 2043

(Boursier.com) — AXA a réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 1,25 milliard d'euros à échéance 2043, afin de financer les besoins généraux du groupe, incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes, dont l'obligation subordonnée 4,45% de 500 millions de dollars américains à échéance 2025 d'AXA XL ainsi que l'obligation subordonnée 3,25% de 500 millions d'euros à échéance 2047 (remboursable en 2027) d'AXA XL.

Le taux fixe initial est de 4,25% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de 6 mois (en mars 2033), puis le taux d'intérêt devient variable basé sur l'EURIBOR 3-mois avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec une émission souscrite près de 2 fois. Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II. La notation des obligations est attendue à A-/Stable pour Standard & Poor's, A3(hyb)/on Review for Upgrade pour Moody's et A-/Positive pour Fitch, reflétant notamment le récent relèvement de la notation du risque de contrepartie long terme d'AXA S.A. par S&P et Fitch, à la suite de la transformation d'AXA S.A. en réassureur interne du Groupe. La date de règlement des obligations est prévue le 31 mai.