AXA Partners et l'UFE lancent une couverture d'assistance santé solidaire pour tous les Français de l'étranger

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 82 % des Français vivant dans un pays étranger ont un contrat de travail local et ne disposent ainsi que d'une couverture santé locale, voire d'aucune couverture santé du tout... C'est pourquoi AXA Partners et l'Union des Français de l'Étranger (l'UFE) se sont associés pour proposer aux Français de l'étranger une couverture d'assistance santé l'Assistance Santé UFE comprenant des garanties essentielles en cas de maladie ou d'accident pour 1,10 euro par jour.

En avril 2015, Mathieu J., un cuisinier Français vivant au Malawi, est atteint par la malaria. Sans couverture et souffrant d'une forme très grave de la maladie, il est rapatrié en France aux frais de sa famille. S'il est aujourd'hui en bonne santé, cette opération lui aura couté 87.000 euros.

Loin d'être un cas isolé, l'histoire de Mathieu J. est celle de nombreux autres Français. S'ils sont 3 millions à vivre aujourd'hui à l'étranger, seule une minorité d'entre eux bénéficie d'une couverture adaptée aux expatriés. En effet, les Français de l'étranger sont en majorité employés, artisans, indépendants, salariés d'entreprises locales, étudiants ou encore jeunes retraités, et ne disposent que d'une couverture santé locale ne leur permettant pas toujours de se soigner correctement ou de pouvoir rentrer en France en cas de problème médical grave. C'est face à ce constat et à une volonté forte d'aider nos concitoyens qu'est née Assistance Santé UFE.

Assistance Santé UFE a été pensée comme un service à coût accessible permettant notamment à ces derniers de bénéficier d'une assistance médicale et rapatriement, d'une consultation médicale à distance 24/7 avec un médecin en France, d'obtenir un second avis médical en cas de survenance d'une maladie grave, mais aussi de disposer d'une assistance psychologique et administrative en cas de rapatriement médical en France.