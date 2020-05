AXA : nouvelle cession en vue ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle cession en vue chez AXA ? L'assureur français envisagerait de se séparer de la branche britannique d'Architas, spécialiste de la multi-gestion. Selon les 'traditionnelles sources proches du dossier' citées par 'Bloomberg', AXA évalue l'intérêt d'acquéreurs potentiels pour cette activité qui gère environ 6 milliards de livres d'actifs. L'opération viendrait s'ajouter aux efforts déployés par Thomas Buberl pour vendre les plus petites activités non essentielles et les moins rentables au sein du groupe. Aucune décision finale n'a toutefois été encore prise, précise l'agence.

Depuis la reprise de XL Group en 2018 pour environ 15 milliards de dollars, l'assureur rationalise ses activités. Il a notamment annoncé en février dernier la vente de ses activités en Europe de l'Est à Uniqa Insurance pour environ 1 milliard d'euros.