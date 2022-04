Axa : nouveaux ajustements

(Boursier.com) — Axa réagit peu ce mardi à 26,30 euros, alors que Morgan Stanley a ajusté son objectif de cours à 32 euros, contre 35 euros auparavant sur l'assureur. La Deutsche Bank avait auparavant déjà revu son cours cible à 29 euros, contre 29,5 euros... Un dividende de 1,54 euro par action, en hausse de 8% par rapport à l'année 2020, sera proposé à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, le 28 avril prochain. Ce dividende serait versé le 10 mai 2022 et les actions ordinaires coteront hors dividendes à partir du 6 mai 2022. Le taux de distribution correspondrait à 56% du résultat opérationnel, net des charges d'intérêts sur les dettes subordonnées perpétuelles.

Compte tenu de la très bonne performance opérationnelle globale réalisée en 2021 et sous condition du maintien de l'environnement opérationnel actuel, le management estime qu'AXA est positionné pour délivrer une croissance moyenne du bénéfice par action dans le haut de la fourchette cible de 3-7% entre 2020 (ajusté de l'impact du Covid-19 et des charges liées aux catastrophes naturelles au-delà des coûts normalisés) et 2023, et pour dépasser son objectif de 14 MdsE de trésorerie cumulée remontée des entités entre 2021-2023.