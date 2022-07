Axa : nomination

(Boursier.com) — Axa annonce la nomination d'Alexander Vollert, Directeur des opérations d'AXA et Directeur général d'Axa Group Operations (Axa GO), en tant que membre du Comité de direction du Groupe à compter du 1er septembre. "Après avoir réussi la transformation d'Axa GO, Alexander jouera un rôle décisif au sein du Comité de direction pour aider le Groupe à accélérer sa stratégie Tech, Data & Operations, un élément clé de la réussite du plan stratégique Driving Progress 2023", a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d'AXA.