AXA négocie l'acquisition de Groupe Assurances du Crédit Mutuel Espana

(Boursier.com) — AXA annonce qu'AXA Espagne a entamé des négociations exclusives avec Groupe des Assurance du Crédit Mutuel (GACM SA) pour la potentielle acquisition de sa filiale Groupe Assurance du Crédit Mutuel Espana, assureur principalement dommage et santé en Espagne. Selon les termes de la transaction, AXA rachèterait GACM Espana pour un montant en numéraire de 310 millions d'euros, représentant un multiple de 1.0x les fonds propres éligibles en Solvabilité II. Le multiple de cours bénéfice est estimé à environ 9x, tenant compte de la réalisation attendue de synergies de capital et de frais généraux. L'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, dont le déroulement jusqu'à leur terme des processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, ainsi que l'obtention des autorisations réglementaires. La clôture de cette transaction est attendue pour le troisième trimestre 2023.