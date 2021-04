Axa mobilise 2 MdsE pour le dispositif de Prêts Participatifs de Relance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Axa mobilise 2 milliards d'euros pour le dispositif Prêts Participatifs Relance visant à renforcer le capital des PME et ETI en France. Ce mécanisme, déployé en coordination avec la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et un réseau de banques partenaires, vise à accorder jusqu'à 14 MdsE de prêts participatifs d'ici juin 2022 aux entreprises françaises touchées par la crise liée au Covid-19. Garantis à hauteur de 30% par l'Etat, ces prêts participatifs répondent aux critères d'investissement des assureurs et constituent un placement adapté pour financer la relance de l'économie.

Les prêts permettront de renforcer le bilan et de financer la croissance de près de 12.000 petites et moyennes entreprises dans l'ensemble des secteurs de l'économie française. Ils seront accordés selon des modalités facilitées et à des taux attractifs pour les bénéficiaires.

Cette initiative complète les précédents engagements d'Axa pour le financement de l'économie et notamment le mandat de 500 millions d'euros confié au fonds CAPZA Expansion pour soutenir les PME et ETI françaises.