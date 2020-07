Axa : Marco Morelli succède à Gérald Harlin chez Axa IM

Axa : Marco Morelli succède à Gérald Harlin chez Axa IM









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Marco Morelli, auparavant Directeur général de Monte dei Paschi di Siena, est nommé Executive Chairman d'Axa Investment Managers (Axa IM) et membre du Comité de direction d'Axa. Il rapportera à Thomas Buberl, Directeur général d'Axa.

Marco Morelli prendra ses fonctions le 14 septembre et sera basé à Paris.

Après 30 ans dans le Groupe, Gérald Harlin, Directeur général adjoint d'Axa et Executive Chairman d'Axa IM, a décidé de partir à la retraite fin septembre. Il restera membre du Conseil d'administration d'Axa IM.

Je voudrais remercier très chaleureusement Gérald pour son importante contribution aux succès d'Axa où il a joué un rôle décisif pour faire du Groupe un leader mondial de l'assurance. Je tiens également à le remercier d'avoir accepté l'année dernière de repousser son départ à la retraite pour prendre la direction de notre entité de gestion d'actifs Axa IM auquel il a, avec les équipes, donné un nouvel élan en mettant en place une nouvelle organisation mieux adaptée à son développement futur. A titre personnel, je tiens à lui redire que cela a été pour moi un grand privilège de travailler avec lui. Je sais que tous les collaborateurs d'Axa se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur , a commenté Thomas Buberl qui poursuit : Je suis très heureux que Marco rejoigne Axa. Son expérience de 36 ans dans les secteurs de la banque et des services financiers, sa grande connaissance des marchés européens et son leadership reconnu seront des atouts essentiels pour poursuivre le développement d'Axa IM. Tous les membres du Comité de direction se joignent à moi pour lui souhaiter le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions .

Rappelons qu'Axa IM est une filiale à 100% d'Axa. Axa IM est un investisseur global et multi actifs, qui s'appuie sur une approche active et de long terme pour offrir à ses clients les solutions dont ils ont besoin pour sécuriser l'avenir de leurs investissements tout en ayant un impact positif sur la société. Avec environ 804 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin mars 2020, une collecte nette supérieure à 13 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 1,2 MdE en 2019, Axa IM emploie plus de 2.350 collaborateurs dans le monde répartis dans 30 bureaux et 21 pays.