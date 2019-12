AXA : les collaborateurs détiennent 5,13% du capital !

(Boursier.com) — AXA avait annoncé fin août le lancement de son offre d'actionnariat salarié 'Shareplan 2019', augmentation de capital réservée à ses collaborateurs tant en France qu'à l'international. Près de 26.000 collaborateurs issus de 40 pays, représentant près de 24% de l'effectif salarié concerné, ont souscrit. La souscription totale s'élève à plus de 375 millions d'euros, correspondant à l'émission de près de 18 millions d'actions nouvelles souscrites au prix de 18,3 euros pour l'offre classique et de 21,73 euros pour l'offre à effet de levier. Les actions nouvelles sont créées avec jouissance au 1er janvier 2019. Cette émission porte à 2.432.778.025 le nombre d'actions composant le capital d'AXA au 29 novembre 2019. Au terme de l'opération de cette année, les collaborateurs de l'assureur détiennent 5,13% de son capital et 6,50% des droits de vote.

Afin d'éliminer l'effet dilutif de l'offre 'Shareplan 2019' et tel qu'annoncé le 16 septembre, AXA procédera dans les prochains jours à une annulation de ses actions, conformément à son programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale du 24 avril 2019.