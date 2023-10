Axa : le secteur s'agite, les rumeurs tournent

(Boursier.com) — Axa grimpe de près de 2% à 28 euros ce vendredi, alors que l'animation vient d'Angleterre dans le secteur de l'assurance. Aviva grimpe en effet en bourse de Londres de près de 10% à près de 424 pence, au plus haut depuis le mois de mai dernier, dans la foulée d'une information du "Times" qui évoque "des conversations qui ne veulent pas retomber", s'agissant des marques d'intérêt pour l'assureur britannique... Le cours de Bourse actuel valorise Aviva à environ 11 milliards de livres (12,72 milliards d'euros).

Les spéculations autour du dossier font progresser d'autres valeurs du secteur en Europe, à commencer par le leader Axa qui grimpe de près de 2% en bourse de Paris ce vendredi...

Oddo BHF reste en attendant à 'surperformance' sur Axa avec un objectif relevé de 34 à 37 euros et à 'surperformance' aussi sur Coface avec une cible réhaussée à 15 euros. Du côté du réassureur Scor, le broker est aussi à 'surperformance' avec un objectif qui passe de 30 à 36 euros.

Auparavant, JP Morgan avait déjà ajusté la mire sur l'assureur Axa de 36 à 39 euros avec un avis à 'surpondérer' et KBW avait remonté le curseur de son côté à 29,5 euros ('performance de marché'). Barclays était déjà repassé à 31,5 euros avec un avis à 'surpondérer' et Berenberg avait ajusté la mire de 33 à 33,5 euros, tout en maintenant son conseil à l'achat. Le broker a rappelé que l'assureur avait confirmé lors de ses résultats semestriels qu'il était "en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat opérationnel 2023 supérieur à 7,5 milliards d'euros".

En passant en revue les chiffres semestriels, et en supposant en particulier qu'Axa atteigne le haut de sa fourchette cible de 25-30% pour la génération de capital opérationnel, la définition du résultat selon Solvabilité II, le broker estime que cela implique un bénéfice sous-jacent de 7,8 milliards d'euros, 100 millions d'euros au-dessus de sa prévision de 7,7 MdsE.

Stricte discipline

Soulignant la capacité d'Axa à "maintenir des résultats de bonne qualité en dépit d'un environnement incertain", le directeur général du groupe Thomas Buberl avait déclaré qu'il continuait d'"agir pour maintenir ses marges à un niveau élevé au sein de nos différentes lignes de métiers"..."Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de résultat opérationnel pour l'année, et sommes confiants dans notre capacité à générer une croissance des revenus et du résultat sur le long terme", avait-il ajouté...

L'assureur avait indiqué plus tôt cette année viser en 2023 un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros, contre 7,26 milliards fin 2022... Il entend atteindre cette performance grâce notamment à ses mesures tarifaires et une stricte discipline sur les coûts, dans un environnement tarifaire toujours favorable en assurance dommages.

Le prochain rendez-vous est fixé au 2 novembre avec l'annonce des comptes du groupe sur 9 mois.