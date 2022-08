AXA : Le résultat opérationnel semestriel ressort à 3,9 milliards d'euros

(Boursier.com) — AXA annonce un chiffre d'affaires de 55 milliards d'euros, en hausse de 1% par rapport au S1 2021. Le résultat opérationnel semestriel ressort à 3,9 milliards d'euros, en hausse de 4% par rapport au S1 2021 (+7% de croissance organique et -3% en raison des cessions). Le résultat opérationnel par action est de 1,65 euro, en hausse de 11% par rapport au S1 2021.

Le ratio de solvabilité II5 est à 227%, en hausse de 10 points par rapport à fin 2021.

La direction de l'assureur annonce au passage le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros.

"AXA a réalisé une très bonne performance au premier semestre 2022, témoignant de la solidité de notre modèle, en dépit d'une conjoncture plus difficile", a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'AXA. "Le Groupe a enregistré une hausse de son résultat opérationnel par action de +11%, portée par une forte croissance organique dans l'ensemble des activités."

"La croissance du chiffre d'affaires a été de grande qualité, avec un excellent mix centré sur nos opérations génératrices de résultats techniques et de commissions, notamment en santé, en assurance entreprise hors AXA XL Re, et en gestion d'actifs. Dans le même temps, nous avons continué de repositionner notre portefeuille d'activités en réduisant nos expositions aux catastrophes naturelles en réassurance et aux produits d'épargne traditionnelle."

"Nous avons enregistré une excellente rentabilité technique dans l'ensemble de nos métiers, en particulier en France et en Europe, dont les performances continuent d'être d'excellente facture, et chez AXA XL, qui réalise des résultats résilients malgré l'impact de la guerre en Ukraine."

"Aujourd'hui le Groupe a annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros. Il atteste de notre très bonne performance opérationnelle, de la solidité de notre bilan et la mise en oeuvre de nos initiatives en matière de gestion du capital. AXA reste attaché à maintenir sa discipline financière et à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires."

"L'environnement macroéconomique actuel est plus incertain. Le Groupe aborde cette période dans une position de force, avec un ratio de solvabilité II à 227%, un mix d'activité résilient et diversifié, et dont l'exposition aux risques financiers continue d'être réduite. Nous restons vigilants et prenons des mesures pour compenser les impacts liés aux pressions inflationnistes et la volatilité des marchés financiers. Nous restons très confiants dans notre capacité à atteindre les objectifs principaux de notre plan stratégique "Driving Progress 2023", notamment le haut de la fourchette de notre objectif de croissance du résultat par action".

"Le Groupe est préparé pour faire face à cet environnement plus volatil, grâce aux efforts collectifs et à l'engagement sans faille de tous nos collaborateurs, agents et partenaires, et de la confiance continue de nos clients. "