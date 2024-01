Axa : le rendez-vous est pris avec les analystes

(Boursier.com) — AXA avance de 0,6% à 30,80 euros, dans les premières positions du CAC40 ce jeudi. Plusieurs analystes ont ajusté leur objectif sur le dossier à l'approche de la publication annuelle de l'assureur prévue le 22 février prochain : Mediobanca est toujours 'neutre' mais avec un objectif relevé de 31 à 35 euros. Morgan Stanley a aussi relevé son cours cible de 36 à 37 euros tout en restant à 'surpondérer', alors que Kepler Cheuvreux a réduit le curseur de 35 à 34 euros ('achat'). La SG reste aussi à l'achat sur le titre et a relevé son objectif à 34,50 euros. Berenberg avait déjà revalorisé le dossier à 37,3 euros avec un avis maintenu à 'acheter'. Le broker soulignait l'importance de la journée investisseurs à venir dans le cadre de laquelle l'assureur présentera son nouveau plan triennal 2024-2026 : AXA a annoncé le 15 décembre avoir avancé la date du CMD du 11 mars au 22 février, jour de la publication de ses résultats de l'exercice 2023.

Le courtier estime qu'AXA a décidé de présenter ses résultats et son nouveau plan stratégique le même jour pour souligner que le nouveau plan "sera une évolution et non une révolution"... Il pense que cela réduit considérablement le risque d'une réaction potentiellement volatile du marché aux annonces du jour et que cela fait partie de la stratégie d'AXA visant à réduire les risques pour ses investisseurs, une stratégie qui devrait conduire à une revalorisation progressive et continue - quoique peu spectaculaire - du titre. AXA est le deuxième choix du courtier dans l'industrie, juste derrière Allianz...

Sans surprise ?

Après une dernière publication trimestrielle sans grosse surprise et des avis de brokers mitigés sur fond de multiplications des catastrophes naturelles qui commencent à inquiéter certains spécialistes, Intesa Sanpaolo avait débuté le suivi de l'assureur avec un avis 'conserver' et un objectif de cours de 31 euros.

Le groupe avait fait état, pour la période allant de janvier à septembre 2023, d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable, à 78,8 milliards d'euros. La hausse de 7% en base comparable de l'activité assurance dommages, qui comprend l'assurance des biens personnels tels que les voitures et les habitations, ainsi que la responsabilité civile, a soutenu la performance du groupe.

Les primes brutes émises et autres revenus pour l'assurance des entreprises ont augmenté de 9%, le groupe confirmant être "en bonne voie d'atteindre son objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros en 2023".

"Notre modèle continue de générer un niveau de capital élevé. Le ratio de solvabilité II du Groupe s'établit à 230% à la fin du mois de septembre, et reflète notamment notre décision de ne pas refinancer plus d'un milliard d'euros de dette subordonnée", avait indiqué Alban De Mailly Nesle, directeur financier.