Axa : le ratio de solvabilité recule légèrement

(Boursier.com) — Sur 9 mois, le chiffre d'affaires total d'Axa est en hausse de 2% à 78,4 milliards d'euros (76 MdsE sur les 9 premiers mois de 2021), porté par :

- un chiffre d'affaires en assurance dommages des entreprises en hausse de 6%, à 24,4 MdsE

- un chiffre d'affaires en assurance dommages des particuliers en hausse de 4%, à 13,3 MdsE

- un chiffre d'affaires en assurance santé en hausse de 14%, à 13,1 MdsE.

Le ratio de solvabilité II s'établit à 225% au 30 septembre 2022, en recul de 2 points par rapport au 30 juin.

"Axa a réalisé de nouveau une excellente performance au cours des 9 premiers mois de 2022 dans un environnement difficile. Notre mix d'activités continue d'être de grande qualité, axé sur la croissance de nos lignes génératrices de résultats techniques et la réduction de notre exposition aux catastrophes naturelles en réassurance et aux produits d'épargne traditionnelle" a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur financier d'Axa, qui poursuit : "Le Groupe est bien positionné dans le contexte macroéconomique actuel grâce à la solidité de son bilan, avec un ratio de Solvabilité II de 225% et à un portefeuille d'investissements de très bonne qualité qui a bénéficié d'une allocation prudente au fil des ans. Nous restons convaincus de la pertinence de notre stratégie, axée sur le développement de nos lignes techniques dans nos marchés principaux, grâce notamment à des acquisitions ciblées telles que celle récemment annoncée en Espagne".