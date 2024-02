Axa : le marché salue les annonces, les actionnaires chouchoutés

(Boursier.com) — En hausse de plus de 3,5%, Axa pointe dans les premières positions du CAC40 à l'ouverture, les investisseurs saluant la présentation du nouveau plan stratégique 2024-2026 de l'assureur. Sur la période, le groupe vise une croissance du résultat opérationnel par action 2023-2026 de 6% à 8% par an en moyenne; une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) entre 14% et 16% de 2024 à 2026; et plus de 21 milliards d'euros cumulés de remontée de trésorerie organique de 2024 à 2026.

De plus, la firme dirigée par Thomas Buberl compte choyer ses actionnaires avec une nouvelle politique de gestion du capital et un objectif de taux de distribution total de 75% du résultat opérationnel par action, dont 60% via dividende et 15% via un programme annuel de rachat d'actions, avec un dividende par action "au moins égal au niveau de l'exercice précédent". Pour 2023, Axa a annoncé un dividende de 1,98 euro par action ainsi qu'un plan de rachat de titres de 1,6 milliard d'euros, conformément à la nouvelle politique.

Le numéro deux de l'assurance en Europe a vu son résultat opérationnel 2023 progresser de 6% à 7,60 milliards d'euros avec des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 1% à 102,7 MdsE. Le ratio solvabilité d'Axa ressort par ailleurs à 227%, en hausse de 12 points par rapport à l'année précédente, porté par un rendement opérationnel élevé. Thomas Buberl, Directeur Général d'Axa, a affirmé : "le Groupe a atteint avec succès ses principaux objectifs financiers avec une croissance de 9% de son résultat opérationnel par action, une remontée cumulée de trésorerie à 16,4 milliards d'euros et une rentabilité opérationnelle des capitaux propres à 14,9%, tout en maintenant la solidité de son ratio de solvabilité II à 227%".