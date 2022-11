Axa : le marché salue la belle publication de l'assureur

(Boursier.com) — Outre BNP Paribas, Axa est également bien orienté à Paris (+2,2% à 25,6 euros) au lendemain de sa publication trimestrielle. L'assureur a fait état d'une hausse de 2% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, à 78,4 milliards d'euros, avec une progression de 3% de ses activités d'assurance dommages et de 14% de celles dans l'assurance santé. En revanche, dans l'assurance vie et l'épargne, les revenus ont reculé de 6%, la croissance des ventes en prévoyance ayant été plus que compensée par la baisse du chiffre d'affaires en unités de compte, notamment à la suite de la non-récurrence d'un contrat significatif d'épargne collective en France, ainsi que des produits en fonds général-épargne, principalement en France, en Italie et au Japon.

L'assureur estime que l'ouragan Ian, qui a dévasté la côte de la Floride fin septembre, devrait être l'un des plus coûteux à avoir touché les Etats-Unis ces dernières années. "Le management estime que le montant préliminaire des sinistres liés à l'ouragan Ian devrait s'élever à environ 0,4 milliard d'euros, avant impôt et net de réassurance... Cela est équivalent à une part de marché d'environ 0,7% sur la base d'une estimation actuelle des sinistres assurés par l'ensemble du secteur d'environ 60 milliards de dollars", souligne le groupe.

Le ratio de solvabilité II s'établit à 225% au 30 septembre 2022, en recul de 2 points par rapport au 30 juin.

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformer' sur le titre avec un objectif de 32 euros. Les faibles multiples du titre (PE 23e de 7,4x) ne reflètent pas les perspectives attractives de résultat et de retour de capital aux actionnaires.

Morgan Stanley ('surpondérer') indique que le chiffre d'affaires est ressorti supérieur aux attentes du marché et que les pertes liées à l'ouragan Ian ont été moins importantes que prévu, ce qui reflète une bonne discipline de souscription. Les branches commerciales et la réassurance restent fortes, avec une amélioration des tendances par rapport au trimestre précédent pour le segment particuliers. Le ratio Solvabilité II est légèrement inférieur aux attentes en raison de l'effet négatif plus important de la volatilité et des avantages moindres de la hausse des taux d'intérêt. Selon Citi ('achat'), l'élément clé est la réitération des objectifs, qui devrait être bien accueillie étant donné la faible valorisation des actions.