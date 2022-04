AXA : le dividende sera détaché le 6 mai

(Boursier.com) — Les actionnaires d'AXA, réunis ce 28 avril en Assemblée générale, ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration.

Outre le remplacement de Denis Duverne à la présidence du Conseil d'Administration par Antoine Gosset-Grainville, et la reconduction de Thomas Buberl dans ses fonctions de direction, les actionnaires ont approuvé :

- le renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration de Mme Rachel Duan, pour une durée de 4 ans, et de M. André François-Poncet, pour une durée de 2 ans,

- la ratification de la cooptation de Mme Clotilde Delbos en qualité de membre du Conseil d'Administration, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos,

- la nomination comme membres du Conseil d'Administration pour une durée de 4 ans de M. Gérald Harlin et Mme Rachel Picard.

Dividende

Les actionnaires ont aussi approuvé le versement d'un dividende de 1,54 euro par action au titre de l'exercice 2021.

La mise en paiement est pour le 10 mai. La date de détachement du coupon est fixée au 6 mai.