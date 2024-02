Axa : Le dividende annuel proposé pour 2023 est de 1,98 euro par action, en hausse de 16%

(Boursier.com) — Le groupe Axa a publié un bénéfice annuel freiné par la hausse du coût de la dette et les investissements technologiques. Le numéro deux de l'assurance en Europe, qui doit également dévoiler ce jour son nouveau plan stratégique, a vu son résultat opérationnel sur l'année progresser de 6% à 7,60 Milliards d'euros. Le Résultat opérationnel par action ressort à 3,31 euros, en progression de 8%.

Les primes brutes émises et autres revenus pour la période ont progressé modestement de 1% à 102,7 Milliards d'euros, ressortant légèrement sous les attentes des analystes (103 Milliards d'euros), après la perte de deux clients mondiaux en France et la baisse des revenus de la branche de gestion d'actifs. Le ratio solvabilité d'Axa ressort par ailleurs à 227%, en hausse de 12 points par rapport à l'année précédente, porté par un rendement opérationnel élevé. La trésorerie à la holding s'établit à 4 Milliards d'euros au 31 décembre 2023, avec une remontée de trésorerie organique des filiales s'élevant à 6,3 Milliards d'euros, en hausse de 1,1 Milliard par rapport à 2022.

La direction a souligné le coût de la dette qui est "un peu plus cher du fait de la hausse des taux et la hausse des investissements en technologie". "Axa a publié des résultats robustes en 2023, reflétant la poursuite de notre stratégie", a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'Axa. "Ceci marque également la finalisation de notre plan "Driving Progress 2023". Le Groupe a atteint avec succès ses principaux objectifs financiers avec une croissance de 9%8 de son résultat opérationnel par action, une remontée cumulée de trésorerie à 16,4 milliards d'euros et une rentabilité opérationnelle des capitaux propres à 14,9%, tout en maintenant la solidité de son ratio de solvabilité II à 227%. En 2023, notre bonne dynamique de croissance s'est poursuivie sur nos principales lignes de métier, dont l'assurance dommages des particuliers et des entreprises, la prévoyance, l'épargne avec des produits peu consommateurs en capital et la santé. Ceci a été compensé en partie par une baisse des volumes chez AXA XL réassurance du fait d'une réduction de l'exposition aux catastrophes naturelles et par le non-renouvellement de deux contrats significatifs en santé collective à l'international. Le Groupe a généré un résultat opérationnel de 7,6 milliards d'euros, reflétant notamment une solide performance opérationnelle en assurance dommages, notamment chez AXA XL. Aujourd'hui, nous annonçons notre nouveau plan à trois ans, "Unlock the Future", qui s'appuie sur notre stratégie qui nous a permis de générer d'excellentes performances. Nous allons concentrer nos efforts sur le renforcement de nos principales lignes de métiers en déployant de manière systématique nos savoir-faire uniques à l'échelle du groupe, afin d'apporter encore plus de valeur à toutes nos parties prenantes. Je tiens à remercier tous nos collègues, agents et partenaires pour leur engagement et leur soutien, ainsi que nos clients pour leur confiance continue."

Le dividende annuel proposé pour 2023 est de 1,98 euro par action, en hausse de 16% par rapport à 2022. Au total, Axa reversera jusqu'à 6 Milliards d'euros à ses actionnaires en 2024, répartis entre 4,4 Milliards d'euros de dividendes et jusqu'à 1,6 Milliard d'euros de rachat d'actions.