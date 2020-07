Axa : le détachement du dividende est fixé au 7 juillet

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale des actionnaires d'Axa a approuvé, le 30 juin, l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'Administration.

Notamment, elle a approuvé la nomination comme membres du Conseil d'Administration pour une durée de 4 ans de Mmes Isabel Hudson, Marie-France Tschudin, M. Antoine Gosset-Grainville et Mme Helen Browne, en tant que représentant des salariés actionnaires du Groupe Axa.

Les mandats de membres du Conseil d'Administration de Mmes Irene Dorner et Angelien Kemna ont été renouvelés pour une durée de 4 ans.

En outre, Axa va verser à ses actionnaires un dividende de 0,73 euro par action au titre de l'exercice 2019. Sa mise en paiement est fixée au 9 juillet. La date de détachement du coupon est prévue au 7 juillet.

L'Assemblée générale a été l'occasion pour Axa de présenter aux actionnaires sa raison d'être : "Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte".

Plus que jamais, les entreprises doivent se transformer pour répondre aux attentes nouvelles de leurs parties prenantes. C'est un défi exaltant à condition que chacun en comprenne le sens. Alors qu'Axa est entré dans une nouvelle phase de son histoire, nous avons voulu, collectivement, nous interroger sur ce qui nous anime, sur notre raison d'être , a commenté Thomas Buberl, Directeur général d'Axa. La performance économique d'une entreprise est le socle sans lequel aucune réussite n'est possible. Mais vous ne pouvez pas construire une aventure humaine comme celle d'Axa si cette performance économique n'est pas mise au service d'une action plus grande. Une action à laquelle chacun, à sa place, prend part .