Axa : Le Conseil d'administration propose la reconduction de Thomas Buberl au poste de Directeur général

(Boursier.com) — Sur la recommandation de son Comité de rémunération et de gouvernance, le Conseil d'administration d'AXA a décidé de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur et de Directeur général de Thomas Buberl.

Le renouvellement de son mandat d'administrateur, d'une durée de 4 ans, sera proposé aux actionnaires d'AXA lors de la prochaine Assemblée générale en avril 2022.

Denis Duverne, Président du Conseil d'administration d'AXA, a déclaré : "La profonde transformation d'AXA menée par Thomas Buberl et l'ensemble des équipes, a permis au Groupe de faire face à une crise sanitaire et économique sans équivalent, d'être très bien positionné pour répondre aux nouveaux enjeux de l'assurance et d'accélérer son développement en s'appuyant sur sa très grande solidité, comme en témoignent les récents excellents résultats semestriels."

"Pleinement confiant dans l'avenir du Groupe, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité, comme proposé par le Comité de rémunération et de gouvernance présidé par Jean Pierre Clamadieu, de confirmer la reconduction de Thomas Buberl au poste de Directeur général. Il compte sur lui pour mener à bien le plan stratégique Driving Progress 2023 et saisir les opportunités de croissance qui permettront à AXA de répondre à l'évolution des besoins des clients et de la société, et de poursuivre à plus long terme la transformation du Groupe."

Thomas Buberl, Directeur général d'AXA, a commenté : "Je tiens à remercier le Conseil d'administration pour la confiance qu'il me porte. La décision de proposer le renouvellement de mon mandat à la direction générale d'AXA salue le travail et l'engagement de l'ensemble des collaborateurs du Groupe et confirme la justesse des choix stratégiques que nous avons pris au cours des dernières années pour préparer AXA aux nouveaux défis qui l'attendent. A titre personnel, je me sens fier de ce que nous avons accompli ensemble et reconnaissant d'avoir l'opportunité de continuer à diriger cette entreprise unique au cours des prochaines années et écrire une nouvelle page de son histoire."