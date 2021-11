Axa : le bon prix ?

(Boursier.com) — Axa reste stable sur les 25,50 euros, alors que le groupe a publié sur 9 mois un Chiffre d'affaires en hausse de 7%, à 76 Milliards d'euros, dont l'assurance dommages des entreprises en hausse de 7%, à 25,5 Milliards d'euros; l'assurance santé en hausse de 4%, à 11,5 Milliards d'euros; l'assurance vie, épargne, retraite en hausse de 12%, à 24,5 Milliards d'euros et enfin la gestion d'actifs en hausse de 17%, à 1,1 Milliard d'euros.

L'assureur a indiqué que sa division Axa XL devrait verser environ 400 Millions d'euros pour dédommager ses assurés après le passage de l'ouragan Ida aux Etats-Unis en août.

Le deuxième assureur européen derrière l'allemand Allianz a annoncé dans le même temps le lancement d'un programme de rachat d'actions de 1,7 Milliard d'euros.

En gestion d'actifs, AXA IM a de nouveau réalisé un très bon trimestre à travers ses plateformes Core et Alts, et a affiché une croissance du chiffre d'affaires de 17% sur les 9 premiers mois de l'année.

Le ratio de solvabilité II s'est encore renforcé à la fin septembre, pour s'établir à 214%. Tenant compte de cet excellent niveau et plus largement de la solidité du bilan d'AXA, et comme annoncé dans notre communiqué de presse publié précédemment, le Conseil d'Administration a approuvé aujourd'hui un programme de rachat d'actions, incluant le lancement immédiat d'un montant maximal de 1,7 Milliard d'euros, ainsi qu'une intention de lancer un rachat supplémentaire en 2022 d'un montant maximal de 0,5 Milliard d'euros afin de neutraliser l'impact dilutif lié aux cessions récentes.

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a relevé son objectif sur l'assureur de 25 à 28,10 euros avec un avis à l'achat, tandis que MedioBanca a ajusté la mire de 25 à 26 euros en restant 'neutre'.