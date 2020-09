Axa : lance une augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — L 'assureur Axa lance son opération annuelle d'actionnariat salarié 2020 (Shareplan 2020). L'opération propose aux collaborateurs du groupe, tant en France qu'à l'international, de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée. Le Groupe Axa souhaite ainsi renforcer le lien existant avec ses collaborateurs, et les associer étroitement aux développements et aux résultats futurs du Groupe. L'opération 2020, intitulée "Shareplan 2020", se déroulera dans 39 pays et concernera plus de 110.000 collaborateurs. Ils se verront proposer une offre "classique" à prix de souscription connu.

Ce prix de souscription est de 13,76 euros l'action

La période de souscription court du 1er au 12 octobre 2020 (inclus). La date indicative de l'augmentation de capital est en principe le 27 novembre.

Le nombre maximal d'actions pouvant être émises correspond à un montant nominal de près de 135 millions d'euros.

Les actions nouvelles créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2020.

L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le Compartiment A d'Euronext Paris (ISIN FR0000120628) sera demandée dès que possible, après la réalisation de l'augmentation de capital prévue.