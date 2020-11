Axa : lance un programme mondial pour la santé et le bien-être de ses collaborateurs

(Boursier.com) — Axa annonce le lancement d'un programme novateur mondial pour améliorer la santé et le bien-être de ses 121.000 collaborateurs. Cette initiative est une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la stratégie d'Axa visant à mieux aligner les avantages offerts à ses salariés à travers le monde.

Ce programme, totalement gratuit pour les employés d'Axa, sera déployé dès 2021 à travers deux piliers complémentaires...

D'une part, pour améliorer la prévention et l'accès aux soins, chaque collaborateur pourra effectuer un bilan médical complet physique ou digital en fonction de son âge, bénéficier d'une vaccination annuelle contre la grippe, et participer à des journées d'information et de sensibilisation organisées dans les locaux d'Axa pour mieux prévenir les risques liés à la santé.

D'autre part, pour mieux soutenir les collaborateurs qui rencontrent des difficultés dans leur vie professionnelle ou personnelle, Axa met en place un programme d'assistance des employés comprenant un service de conseil et de soutien psychologique accessible à tout moment.

Ce programme complète les initiatives existantes en matière de santé et d'accès aux soins, notamment le déploiement de services de télémédecine dans les entités du Groupe, qui a vocation à être renforcé dans les années qui viennent.