Axa lance son programme 'We Care'

(Boursier.com) — Axa va plus loin dans son offre globale de santé et de bien-être en annonçant le lancement de son programme 'We Care', conçu pour accompagner ses collaborateurs lors des différentes étapes de leur vie et dans les moments les plus importants. Ce programme vise à donner aux 110.000 collaborateurs du groupe le temps, le soutien et les ressources nécessaires pour prendre des décisions personnelles et professionnelles en toute confiance.

We Care permettra à Axa de poursuivre son engagement long-terme en faveur d'une culture d'entreprise mondiale plus inclusive, plus solidaire et davantage axée sur le bien-être. Ce nouveau programme sera l'une des étapes-clés du prochain plan stratégique 2024-2026 d'Axa et sera proposé à l'ensemble des collaborateurs du Groupe dans 51 pays. Il sera déployé dans toutes les entités d'Axa d'ici à la fin de l'année 2024, à travers 4 piliers principaux : politique à l'égard des aidants ; politique en matière de violences intrafamiliales ; politique parentale ; programme Healthy.