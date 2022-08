Axa lance son opération d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Comme chaque année, le Groupe AXA propose à ses collaborateurs, tant en France qu'à l'international, de

souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée.

L'opération 2022, intitulée " Shareplan 2022 ", se déroulera dans 37 pays et concernera plus de 112 000 collaborateurs, à qui seront proposées, dans la plupart des pays, une offre " classique " et une offre dite " garantie plus ".

Le Prix de souscription sera égal à :

- dans le cadre de l'offre classique, pour l'ensemble des pays : 80 % du Prix de Référence.

- dans le cadre de l'offre garantie plus, pour l'ensemble des pays : 92,60 % du Prix de Référence.

Le Prix de Référence sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes des prix des actions AXA échangées pour un jour de bourse donné, pondérées par le nombre d'actions AXA échangées pour chaque prix sur le Compartiment A d'Euronext Paris, hors cours d'ouverture et cours de clôture, sur une période de 20 jours de bourse consécutifs.