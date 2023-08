AXA lance son opération d'actionnariat salarié 2023

(Boursier.com) — Le Groupe AXA propose à ses collaborateurs, tant en France qu'à l'international, de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée. L'opération 2023, intitulée 'Shareplan 2023', se déroulera dans 40 pays et concernera plus de 110.000 collaborateurs. Il leur sera proposé, dans la plupart des pays, une offre 'classique' et une offre dite 'garantie plus'.

La période de réservation à cours inconnu va du 23 août (inclus) au 6 septembre (inclus).

Le prix de référence, les prix de souscription, la date de rétractation ou de souscription sont fixés au 11 octobre.

Le prix de souscription à l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) sera égal à :

- 80% du Prix de Référence dans le cadre de l'offre classique, pour l'ensemble des pays ;

- 92,40% du Prix de Référence dans le cadre de l'offre garantie plus, pour l'ensemble des pays.

Le nombre maximal d'actions pouvant être émises dans le cadre de cette opération s'élève à 58.951.965 actions, correspondant à une augmentation de capital d'un montant nominal de près de 135 millions d'euros.

La date indicative de l'augmentation de capital est en principe prévu au 24 novembre.

Les actions nouvelles créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2023.

Précisons que l'action AXA est actuellement sur un cours de 27,64 euros l'action.