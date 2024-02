AXA lance des offres rachats sur deux souches obligataires

(Boursier.com) — AXA annonce des offres publiques de rachat en numéraire portant sur deux souches d'obligations subordonnées... Le groupe d'assurance annonce ainsi une offre publique de rachat en numéraire sous un format 'any and all', portant sur chacune des souches d'obligations subordonnées émises par AXA SA :

- les obligations super-subordonnées Perpétuelles à Taux Fixe puis Variable d'un montant de 350 millions de livres sterling (environ 410 ME), émises le 6 juillet 2006 et

- les obligations super-subordonnées Perpétuelles à Taux Révisable d'un montant de 723.925.000 livres sterling (environ 846,5 ME), émises le 7 novembre 2014.

Les offres publiques de rachat expireront à 17h, heure française, le 4 mars prochain, à moins qu'elles ne soient prolongées ou clôturées de manière anticipée par AXA, à sa seule discrétion.

Cette opération s'inscrit dans la politique de gestion active de la dette du Groupe et permettra à AXA d'optimiser sa structure de capital.

En séance, l'action AXA gagne 0,3% à 32,4 euros.