Axa : Jean-Pierre Clamadieu quitte le Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Axa a publié au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil d'Administration soumettra à la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, convoquée le 27 avril à 14h30, Salle Pleyel à Paris.

Il sera notamment proposé à l'Assemblée l'approbation d'un dividende par action de 1,70 euro.

M. Jean-Pierre Clamadieu, membre du Conseil d'Administration depuis 11 années et Président de son Comité de rémunération, de gouvernance et du développement durable et administrateur indépendant référent depuis avril 2019, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale, a fait part au Conseil de sa volonté de ne pas solliciter de nouveau mandat. Le Conseil d'Administration a décidé de ne pas procéder à son remplacement en tant que membre du Conseil ni en tant qu'administrateur indépendant référent, les mandats de Président du Conseil et de Directeur Général étant dissociés et la présidence assumée par un membre indépendant. La taille du Conseil d'Administration sera ainsi réduite de 17 à 16 membres.

Dans ce contexte, le Conseil d'Administration, sur recommandation de son Comité de rémunération, de gouvernance et du développement durable, a décidé de désigner M. Guillaume Faury, membre du Conseil de la Société depuis 2021, en qualité de Président du Comité de rémunération, de gouvernance et du développement durable, à compter du 27 avril et pour la durée de son mandat d'administrateur.

"Au nom du Conseil d'Administration d'Axa, je remercie très chaleureusement Jean-Pierre Clamadieu pour sa forte implication dans les travaux du Conseil au cours de ces 11 dernières années. Sa grande expérience, sa vision stratégique et sa contribution, en qualité de Président du Comité de rémunération, de gouvernance et du développement durable et d'administrateur indépendant référent, ont été déterminantes pour le développement d'Axa et l'évolution de sa gouvernance", commente Antoine Gosset-Grainville, Président du Conseil d'Administration d'Axa qui poursuit : "Je me réjouis que le Conseil ait décidé de désigner Guillaume Faury en qualité de nouveau Président du Comité de rémunération, de gouvernance et du développement durable. Son expérience en tant que dirigeant d'un grand groupe international et son implication dans les travaux du Conseil depuis sa nomination et tout particulièrement du Comité de rémunération, de gouvernance et du développement durable, bénéficieront grandement au Conseil d'Administration".