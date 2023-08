AXA IM va tailler dans ses effectifs

(Boursier.com) — Réorganisation chez Axa Investment Managers. La société de gestion de l'assureur va supprimer jusqu'à 90 postes alors qu'elle cherche à rationaliser une partie de son organisation. Les licenciements auront lieu au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, a déclaré l'entreprise à 'Bloomberg News'. Cette décision affectera les équipes opérationnelles ainsi qu'Axa IM Core, qui comprend les équipes obligataires, actions et multi-actifs. Axa IM est actuellement en négociation avec les syndicats en France et en Allemagne sur les suppressions d'emplois et a précisé que les plans sont toujours "en mode projet et sont conditionnels".

Axa IM Core sera réorganisé en quatre branches, à savoir l'investissement, la stratégie produit et client, les clients 'core' et les services transversaux. "Les évolutions récentes du marché" telles que la hausse des taux d'intérêt "ont entraîné une baisse de la base d'actifs et ont eu un impact négatif sur les revenus", a précisé Axa IM, qui comptait 2.600 employés fin 2022.

Dans le but d'améliorer l'efficacité, Axa IM Core prévoit de "réévaluer son organisation pour la simplifier davantage, améliorer les processus d'investissement en intégrant davantage les données et la technologie dans la gestion de portefeuille et améliorer l'agilité de la prise de décision", a souligné Axa IM. L'unité opérationnelle subira également des changements, notamment dans les équipes de gestion de projet et de technologie.