Axa IM renforce ses compétences dans la vente d'ETF

(Boursier.com) — Suite au lancement de sa plateforme ETF en septembre 2022, Axa Investment Managers (Axa IM) poursuit le développement son activité dans le domaine afin de renforcer sa présence sur ce marché. Olivier Paquier est nommé Global Head of ETF Sales. Il possède une grande expérience de la vente d'ETF, d'abord chez State Street où il était Head of SPDR ETF distribution pour la France, Monaco, l'Espagne et le Portugal, puis chez J.P. Morgan Asset Management dont il a développé l'activité de gestion active d'ETF en région EMEA.

Dans ses missions au sein d'Axa IM, Olivier Paquier sera épaulé par un ETF Business Manager et 9 vendeurs de dimension internationale qui étendront leur expertise de vente de fonds Axa IM avec des instruments ETF.

Olivier Paquier reporte à Nicolas-Louis Guille-Biel, Global Head of ETF & Product strategy.

La plateforme ETF d'Axa IM s'articule désormais autour de trois piliers :

1) Products and Capital Markets, avec un développeur produit dédié et deux Capital Markets officers.

2) Investment and Research insights, avec des gérants ETF qui bénéficient des travaux de recherche des équipes d'investissement d'Axa IM Core.

3) Sales and marketing, avec Olivier Paquier en tant que Global Head of ETF Sales, un ETF Business Manager, un Marketing Manager dédié, ainsi que 9 vendeurs avec une dimension de distribution internationale.