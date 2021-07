AXA IM Alts : du nouveau à Paris avec Vinci Immobilier

(Boursier.com) — AXA IM Alts, un des leaders mondiaux en investissements alternatifs avec 162 milliards d'euros d'actifs sous gestion agissant pour le compte de ses clients et VINCI Immobilier, maître d'ouvrage délégué, annoncent la livraison du Kimpton St Honoré Paris, un hôtel cinq étoiles, situé dans le quartier de l'Opéra, à l'angle du Boulevard des Capucines et de la Rue Daunou, dans le 2ème arrondissement de Paris.

L'hôtel Kimpton St Honoré Paris offrira la plupart des attributs du palace, tout en proposant l'esprit avant-gardiste du boutique-hôtel : 149 chambres et suites, un spa avec salle de gym et piscine intérieure, un centre de conférences, une salle de bal, un restaurant et un bar sur le toit-terrasse bénéficiant d'une vue panoramique sur l'Opéra Garnier, Montmartre et la Tour Eiffel.

Historiquement conçu par Frantz Jourdain, l'édifice a fait l'objet d'une réhabilitation lourde sur sept ans dont trois années de travaux. Ce redéveloppement majeur a ainsi permis de transformer trois anciens immeubles de bureaux distincts en un ensemble immobilier d'une superficie totale de 12.000 m2, visant la certification environnementale BREEAM au niveau "Very Good".

Destiné à accueillir une clientèle internationale, le Kimpton St Honoré Paris est la première implantation de Kimpton Hotels & Restaurants en France. Créée en 1981 à San Francisco, Kimpton Hotels & Restaurants est la marque de boutique-hôtels du groupe hôtelier IHG (Intercontinental Hotels Group) et compte 74 hôtels à travers le monde dont les plus récents ouverts à Bangkok, Tokyo ou Barcelone.